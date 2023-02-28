حبس شخص بتهمة سرقة قطع غيار سيارات في القاهرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم قي قضية سرقة قطع غيار السيارات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب الفك

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمحافظة بني سويف، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب الفك باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته لبيعها خردة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بحيازته قطع غيار سيارة، مفتاح إنجليزي، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، كما أقر بارتكابه 4 وقائع بذات الأسلوب.

العقوبة القانونية

وعن الموقف القانوني، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات في المادة 318 لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأوضح أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.