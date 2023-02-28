ضبط عصابة سرقة عدادات الكهرباء في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (طالب- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته كائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بالقاهرة).

ضبط 5 عدادات كهرباء مجهولة المصدر

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (5 عدادات كهرباء مجهولة المصدر- مجموعة من الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب الفك واعترفوا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.