حبس شخصين بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من العقارات في القاهرة

خضع المتهمين في قضية سرقة عدادات الكهرباء بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بالقاهرة، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب الفك.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم عدد 5 عدادات كهرباء مجهولة المصدر ومجموعة من الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، كما أقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

ضبط المتهمين

كانت البداية عندما ورد لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طالب مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل لمرتكبي الواقعة، وضبطهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول العقوبة القانونية فسر محمود عبدالله المحامي لـ«الوطن» عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.