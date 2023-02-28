رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط عصابة بالقاهرة تخصصت في سرقة عدادات المياه

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:18 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة عداد المياه الخاص بها من داخل العقار محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية").عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" كما أضافا بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر أحدهما بحيازته السلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

حبس عاطلين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس عصابة سرقة حقائب السيدات في التجمع الخامس 4 أيام

القبض على فتاة حاولت سرقة مواطن داخل أتوبيس في الجمالية

ضبط سيدة بتهمة سرقة المواطنين في القاهرة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار