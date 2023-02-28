ضبط عصابة بالقاهرة تخصصت في سرقة عدادات المياه

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة عداد المياه الخاص بها من داخل العقار محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية").عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" كما أضافا بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر أحدهما بحيازته السلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.