تفاصيل مقتل منجد والتخلص من جثته في 7 أكياس بالمعادي.. استدعاء زوجة المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف غموض اختفاء شاب من منطقة المعادي يدعى «أيمن.ع»، في العقد الرابع من العمر، ويعمل «منجد»، وتبين أن زوج خطيبة المجني عليه السابقة وراء ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات بأنه وراء اختفاء المجني عليه، اعترف بصحة التحريات مضيفا أنه قتله وتخلص من جثته بتقطيعها إلى أشلاء ووضعها في 7 أكياس بلاستيك خاصة بجمع القمامة وألقاها في منطقة مهجورة على كورنيش المعادي.

العثور على الجثة

وبالانتقال إلى مكان الذي أدلى به المتهم، تمكنت القوات من العثور على 7 أكياس بلاستيك سوداء اللون ومغلفة بواسطه لاصق، وتم فتح تلك الأكياس وبفحص تلك الأكياس تبين العثور على أشلاء المجني عليه، وبمعاينة الأشلاء تبين العثور على جميع أجزاء جثة المجني، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه للتعرف على الأشلاء.

استدعاء زوجة المتهم

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وقررت النيابة العامة استدعاء زوجة المتهم للاستماع لأقوالها حول الواقعة وملابساتها ودافع المتهم من ارتكاب جريمته.