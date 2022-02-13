جريمة في حدائق المعادي.. شاب يذبح زوجته ويحرق جسدها بسبب 5000 جنيه

شهدت منطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، جريمة بشعة، بعدما أقدم زوج على قتل زوجته بعد زواجهما بـ 3 شهور بعدة طعنات وحرق جسدها بسبب 5000 جنيه.

المتهم متزوج من 3 شهور

تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغًا من المستشفى بوصول جثة ربة منزل سورية الجنسية في العقد الثالث من عمرها مصابة بعدة طعنات في جسدها وحروق في جسدها بمنطقة حدائق المعادي وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، متزوج منها منذ 3 شهور، والمجني عليها من إحدى الدول العربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

رواية أحد الجيران

وروى أحد الجيران «عبد الحليم .م»: «طلعنا جبناه من فوق وتحفظنا عليه لحد ما سلمناه لضباط المباحث، والزوجة من إحدى الدول العربية تركت بلادها هرباً من الجحيم وعاشت بالقاهرة بعد إنجابها طفلين بحثاً عن الأمان فخدعها وأوقعها في شباكه وخطط للزواج منها ونجح في ذلك، وعقب الزواج أجبرها على النزول للتسول أمام مسجد الفردوس من أجل إطعام طفليها وبعدما شاهد ما تجمعه طمع في أموالها، وطلب منها خمسة آلاف جنيه، وعندما رفضت، حبس طفلتها داخل غرفة، وأرسل طفلها لشراء أغراض وانفرد بها وأنهى حياتها».

أحرق جسدها

وأضاف أحد الجيران لـ«الوطن» أن المتهم أحرق جسدها تهديداً، وحينما زاد عنادها طعنها ثلاث طعنات وحينها بدأت في الصراخ، وبعدما شعر بتجمع الأهالي لإنقاذها من براثنه ذبح رقبتها وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا منه وأبلغوا الشرطة التي حضرت في الحال وألقت القبض عليه.