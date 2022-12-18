حكاية جريمة الحي الهادي.. تفاصيل مقتل «نقاش المعادي» على يد زوج شقيقته وآخرين

لم يعلم النقاش الشاب أحمد عيد صاحب الـ30 عاما، أن دفاعه عن ابن شقيقته بعد أن اعتدى عليه والده سيكلفه حياته، فالطفل أخبره أن والده اعتدى عليه، ولاحظ الشاب وجود أكثر من غرزة في وجه الطفل، ليتشاجر مع زوج شقيقته والد الطفل على الفور: «اإنت بتضرب الواد ليه.. الواد عملك ايه؟! مش كفاية راميهم ولا بتسأل عليهم».

احتدم الأمر بين «أحمد» وزوج شقيقته ليتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي، ويفض أحد المارة الاشتباك ويذهب كل منهما في طريقه، وبعد دقائق حضر زوج شقيقته وبرفقته 3 من أقاربه، وأنهوا حياته بالاعتداء عليه بالضرب بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط قتيلا في الحال.

جريمة في الحي الهادي

في الدقائق الأخيرة من نهاية يوم الأربعاء الماضي، ورد بلاغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفاده مقتل شاب في منطقة كوتسيكا، خلال مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم، وبالانتقال وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى أحمد عيد، خلال مشاجرة مع آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم أدوات الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهمين على مصلحة الطب لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.

والدة المجني عليه تكشف تفاصيل ماحدث

«الوطن» تواصلت مع والدة المجني عليه، التي روت أن المتهم متزوج من ابنتها الصغيرة، ونشب بينهما خلاف أسري، على إثره تركت المنزل برفقة أبنائها وحضرت لمنزل والدها لتزداد الخلافات بينهما، وفي يوم الجريمة كان المجني عليه نوى الذهاب إلى صالون الحلاقة لتصفيف شعره، وعندما انتهى وعاد الى المنزل فوجئ بابن شقيقته يبكي وعليه آثار دماء، وأخبره بأن والده قابله في أحد الشوارع واعتدى عليه، ومن هنا بدأت الاشتباك بينهما عندما ذهب اليه وعاتبه على اعتدائه على الطفل، وتطور الأمر بينهما لمشادة كلامية وتدخل البعض لإنهائها.

وتضيف والدة المجني عليه في حديثها: «المتهم حضر ومعاه 3 من عيلته خلصوا على ابني، في لحظة غدر منهم، ابني ملحقش يتهنى بعمره وكان داخل على جواز كان هو سندي في الحياة بعد وفاة والده»، مطالبةً بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

العقوبة القانونية

الشق القانوني أوضحه الخبير القانوني عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».