حفرة غامضة تثير القلق في لبنان وسط بلبلة واسعة.. البعض ربطها بالزلازل

حفرة كبيرة اكتشفها راعٍ لبناني، في قطعة أرض بين بلدتي «ريحا وبرقا» في منطقة بعلبك، أثارت قلق أهالي المنطقة من المزارعين، خاصة وأن عمقها يزيد على 12 مترًا، وبدأت تساؤلات الأهالي حول سبب تكون الظاهرة، وفقا لـ «أيرو نيوز».

سلسلة الزلازل والارتدادات

وربط البعض من الأهالي بين سبب تكون الحفرة التي تشكلت بشكل مفاجئ وسلسلة الزلازل التي ضربت لبنان في الأسبوعين الماضيين بالتزامن من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال غربي سوريا، في 6 فبراير الماضي، وأسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص.

تفقد المكان وتحديد الأسباب

وأكد أهالي بلدتي «ريحا وبرقا» أنهم لم يشاهدوا هذه الحفرة من قبل، وأنها تكونت بشكل مفاجئ وظهرت في مظهرها الدائري.

وطالب حميد كيروز، رئيس بلدية بشوات -إحدى القرى اللبنانية من قرى منطقة بعلبك- من غرفة إدارة الكوارث تكليف اختصاصيين جيولوجيين لتفقد المكان وتحديد الأسباب التي أسفرت عن تشكيل هذه الحفرة العميقة.