الشبكة القومية لرصد الزلازل: لم نسجل أي هزات أرضية في مصر

نفت الشبكة القومية لرصد الزلازل منذ قليل، تسجيلها أي هزات أرضية في مصر، بعد ورود بعض الاتصالات والاستفسارات لها بشأن هزات أرضية.

وقال مسؤولون عن «الشبكة» إنه يجري التحقق مما إذا كان ما جرى الشعور به يرجع لأعمال إنشاءات أو أعمال أخرى.

يذكر أن الشبكة القومية للزلازل تضم قرابة 70 محطة لرصد أي نشاط زلزالي على مستوى الجمهورية، مهما كانت قوته، حتى لو كانت تلك القوة تقترب من الصفر.

وتعتبر الشبكة القومية للزلازل المصرية، واحدة من أحدث الشبكات على مستوى العالم، وتقع مصر خارج أحزمة الزلازل، حسبما صرح الدكتور فاروق الباز، الخبير الجيولوجي العالمي لـ«الوطن».