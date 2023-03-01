عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب مدينة هطاي التركية

أعلن المعهد الزلازل التركي، منذ قليل، أنّ هزّة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضربت مدينة هطاي جنوب تركيا، حسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

آخر تطورات زلزال شرق المتوسط

وفي آخر تطورات زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا، وصلت حالات القتلى إلى أكثر من 51 ألف قتيل، وتسببت الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وخروج الملايين من مساكنهم وإيوائهم في خيام.

يذكر أنّ زلزال تركيا وسوريا صنّف على أنّه خامس زلزال أكثر فتكا منذ القرن الحادي والعشرون، وأنّه أقوي بـ3 أضعاف من زلزال 1999.