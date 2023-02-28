خسائر زلزال تركيا 34.2 مليار دولار.. وقناة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الأضرار

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إنّ البنك الدولي قدّر الأضرار المباشرة الناتجة عن الزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التقديرات لحجم الخسائر في تركيا تقسم بين عاجلة وتقديرات يمكن أن تذهب حتى إعادة المنطقة كاملة، ليس فقط على المستوى الإسكاني بل والتجاري والمصانع والمستوى الإنساني كذلك، وربما لإعادة تشغيل المصانع في المنطقة، ووصلت التقديرات في بعض المؤسسات التجارية في تركيا لأكثر من 80 مليار دولار، وفي بعض الأحيان وصلت إلى 100 مليار دولار، حتى تعود تلك المصانع بقوتهها وأيديها العاملة.

خسائرة في الثروة واليد العاملة

وتابع: «نتحدث عن مصانع خسرت الأيدي العاملة وليس فقط المعدات والماكينات، والبنية التحتية، فهناك خسائر في الثروة واليد العاملة والعقود الموقعة بهذه المصانع».

طلب مساعدة لتجميع مليار دولار

وأكد: «من مختلف الدول الأوروبية أو عبر الولايات التحدة الأمريكية، فالأمم المتحدة ستعلن عن طلب مساعدة لتجميع مليار دولار بشهر مارس، وستنظم الدول الأوروبية مؤتمر المانحين بتركيا لمساعدتها في أزمتها، وحتى اللحظة لم تكن كافية لمجابهة الخسائر لأن تركيا بالأساس كانت تواجه أزمة اقتصادية قبل حدوث هذا الزلزال».