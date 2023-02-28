عاجل.. ارتفاع عدد مصابي زلزال ملاطية في تركيا إلى 140 شخصًا

أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية، بمقتل شخصين وإصابة 140 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية أمس الاثنين.

وأوضحت الهيئة، أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية ارتفع إلى 2 قتلى، بالإضافة إلى 140 حالة إصابة، 12 منهم في حالة خطيرة، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية أمس، وكان مركزه في منطقة مدينة يسليورت شرقي البلاد.

زلزال ضرب ملاطية صباح اليوم

وفي السياق ذاته، ضرب زلزال صباح اليوم الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية ملاطية شرقي البلاد.

ووقع مركز الزلزال في منطقة يسليورت، على عمق 7 كيلومترات.

وتوالى الزلازل والهزات الارتدادية، التي تضرب تركيا من زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري.