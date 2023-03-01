كم يوم تبقي على رمضان 2023؟.. «التعليم العالي» توضح

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وفق تقرير صاد عنها، عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023، والمقرر أن يبدأ خلال شهر مارس الجاري، موضحة أنه وفقا إلى الحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن، وأعدها أحد القطاعات التابعة للوزارة، فإنه يتبقى على أول أيام الشهر الكريم 21 يوما، منوهة إلى أن اليوم يوافق الـ9 من شعبان 1444 هجريا، وعدد أيام شهر شعبان ستكون 30 يوما، ينتهي في 22 مارس المقبل.

عدد أيام شهر رمضان ستكون 29 يوما

وأوضحت الوزارة أنّ موعد غرة شهر رمضان 2023 وأول أيامه، سيكون في 23 مارس 2023 فلكيا، وأن عدد أيام شهر رمضان ستكون 29 يوما، و ينتهي في 20 إبريل 2023.

وأشارت الوزراة إلى وجود متابعة لحظية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد ومتابعة الظواهر الفلكية في إطار الدرسات و القواعد المعمول بها في هذا الشان.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالعام الدراسي الجاري و الفصل الدراسي الثاني 2023، وأنه لا توجد أي قرارت بتعديل الخريطة الزمنية خلال شهر رمضان، وانتظام المجاضرات خلال شهر رمضان 2023 .

انتظام المحاضرات خلال شهر رمضان 2023

من جانبه، قال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، لـ«الوطن»، إنّه لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل للدراسة خلال شهر مضان، لافتا إلى أن الأمور تسير بصورة طبيعية، وأن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية للعام الدراسي الجاري والفصل الدراسي الثاني.