«التعليم العالي» تطلق مبادرة لتبادل الثقافات بين طلاب دول حوض النيل

أطلق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المبادرة الطلابية «المحبة والسلام بين دول حوض النيل»، والتي تجمع الطلاب من مختلف الثقافات، باعتبارهم سفراءً لبلادهم، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنظيم المُبادرة.

ورحب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالحضور، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالتعاون مع الجامعات المصرية للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر ستطرح برامج دراسية حديثة لاستقطاب الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل.

أهمية التأكيد على المحبة والسلام والإخاء

ونقلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى الحضور والطلاب الوافدين الدراسين في مصر، مُعربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تستضيف الطلاب من عدة دول، مشيرة إلى أهمية التأكيد على المحبة والسلام والإخاء، ومواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد ثوابت المُجتمعات.

مواعيد إقامة المبادرة

وتقام فعاليات المبادرة بالتعاون بين الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدارة الوافدين بجامعة الأقصر، وإدارة الوافدين بجامعة الأزهر، خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري.

وعلى جانب آخر، تفقد وزير التعليم العالي معرضًا بعنوان «أيادي الجنوب في طريق الكباش»، بدعم من المؤسسة المصرية للتنمية المُتكاملة «النداء»، واشتمل المعرض على عرض منتجات يدوية نفذها أهالي بعض القرى بعد أن تم تدريبهم بشكل متميز، وأثنى الوزير على العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة.

كما استمع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية لكورال جامعة الأقصر.