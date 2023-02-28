مواعيد السحور والإفطار في شهر رمضان 2023.. «استعد للعبادات»

يُعد شهر رمضان المبارك من أهم شهور السنة بالنسبة لجموع المسلمين في كل الأنحاء العالم، إذ يبحث العديد من المواطنين، عن مواعيد السحور والإفطار خلال الشهر الكريم، للاستعداد لأداء العبادات المختلفة، واستقبال الشهر الكريم الذي يطل علينا بالكثير من الفضائل والبركات.

مواعيد السحور والإفطار في شهر رمضان

وتبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك، يوم الخميس 23 مارس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، إذ يتبقى نحو 22 يومًا على بدء الشهر الكريم، ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس 20 أبريل المقبل هو آخر أيام شهر الصيام فلكياً.

مواعيد السحور والإفطار في شهر رمضان، ومواقيت الصلاة 1444 هـ - 2023

1 رمضان - 23 مارس

فجر :4:39

ظهر 12:10

عصر 3:38

المغرب6:15

العشاء 7:45

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:38

ظهر 12.09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:38

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:36

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:34

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:33

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:18

عشاء 7:48

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:32

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:19

عشاء 7:49

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

9 رمضان 31 مارس

فجر 4:28

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

10 رمضان 1 إبريل

فجر 4:26

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:21

عشاء 7:51

11 رمضان 2 إبريل

فجر 4:25

ظهر 12:06

عصر 3:33

المغرب 6:22

عشاء 7:52

12 رمضان 3 إبريل

فجر 4:24

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:22

عشاء 7:52

13 رمضان 4 إبريل

فجر 4:22

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

14 رمضان 5 إبريل

فجر 4:21

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

15 رمضان 6 إبريل

فجر 4:19

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:24

عشاء 7:54

16 رمضان 7 إبريل

فجر 4:18

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

17 رمضان 8 إبريل

فجر 4:17

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

18 رمضان 9 إبريل

فجر 4:15

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:26

عشاء 7:56

19 رمضان 10 إبريل

فجر 4:14

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

20 رمضان 11 إبريل

فجر 4:13

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

21 رمضان 12 إبريل

فجر 4:11

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

22 رمضان 13 إبريل

فجر 4:10

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

23 رمضان 14 إبريل

فجر 4:09

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:29

عشاء 7:59

24 رمضان 15 إبريل

فجر 4:07

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

25 رمضان 16 إبريل

فجر 4:06

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

26 رمضان 17 إبريل

فجر 4:05

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:31

عشاء 8:01

27 رمضان 18 إبريل

فجر 4:03

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:31

عشاء 8:01

28 رمضان 19 إبريل

فجر 4:02

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:32

عشاء 8:02

29 رمضان 20 إبريل

فجر 4:01

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03

30 رمضان 21 إبريل

فجر 4:00

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03