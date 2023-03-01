إصابة 6 أشخاص في تصادم بين 3 سيارات على طريق بورسعيد الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدة في تصادم سيارتي أجرة مع أخري لتوصيل الأموال تابعة لإحدى البنوك، على طريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول 6 مصابين إلى مستشفى السلام، وهم: «ياسر محمد إبراهيم داوود 38 سنة سائق السيارة الأجرة مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وعبد الجواد محمود عبد الجواد علي 41 سنة، وحسام مصطفى كامل مصطفى 25 سنة، وفهد أحمد حسن عبد العزيز سعود 25 سنة من الشيخ زايد بالإسماعيلية، وشعبان محمد بدير عبد الله 49 سنة، وسوسن سعد السعيد عبد الله 48 سنة من قرية جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية»، ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابات.

السرعة الزائدة وراء الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارتين 7 راكب «ط ص ق 3974»، وأخرى تحمل أموال تابعة لإحدى البنوك تصادمتا معا بطريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجار التحفظ على السيارتين إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.