رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الصور الأولى من حادث تصادم قطاري اليونان.. تسبب بمصرع وإصابة 111 شخصا

كتب:

محمد أيمن سالم
05:08 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
حادث قطار اليونان

حادث قطار اليونان

لقى 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 85 على الأقل في اصطدام قطارين وجها لوجه في اليونان منذ قليل، وحتى الآن لم تعلن ملابسات الحادث وتفاصيله .

وقال حاكم منطقة ثيساليا، في حديثه لـ سكاي نيوز، إن قطار ركاب كان متوجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية اصطدم بقطار شحن خارج مدينة لاريسا بوسط اليونان، مؤكدا أن الاصطدام كان قويا للغاية، وأدى لخروج العربات الأربع الأولى لقطار الركاب عن مسارها.

اقرأ المزيد:

وزير خارجية اليونان: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب أزمة في البلطيق

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور اليونان الفعال وجهودها في أوروبا

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب اليونان

مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا: اليونان مستمرة في إرسال مساعدات لمتضرري زلزال تركيا

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في شرق المتوسط
بقلم محمد أيمن سالم