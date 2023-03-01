الصور الأولى من حادث تصادم قطاري اليونان.. تسبب بمصرع وإصابة 111 شخصا

لقى 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 85 على الأقل في اصطدام قطارين وجها لوجه في اليونان منذ قليل، وحتى الآن لم تعلن ملابسات الحادث وتفاصيله .

وقال حاكم منطقة ثيساليا، في حديثه لـ سكاي نيوز، إن قطار ركاب كان متوجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية اصطدم بقطار شحن خارج مدينة لاريسا بوسط اليونان، مؤكدا أن الاصطدام كان قويا للغاية، وأدى لخروج العربات الأربع الأولى لقطار الركاب عن مسارها.