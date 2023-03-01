إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة (الأسماء)

أصيب قبل قليل 9 أشخاص بجروح متفاوتة وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم بين سيارتي ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، عند الكيلو 75 اتجاه القاهرة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل « أحمد.ي.ع»، 43 عاما، و« طايل. هـ .خ»، 57 عاما، و«حسن.ص.ال»، 42 عاما، و«غانم.ع.م»، 38 عاما، و«محمد.ح.خ»، 25 عاما، و«ياسر.ع.ع»، 40 عاما، و«وائل .ص.ا»، 32 عاما، و«رجب.ف.ع»، 22 عاما، و«فرج.م. ع»، 62 عاما، وجميعهم مقيمين محافظة الإسكندرية ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابين جميعًا إلي مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.