رئيس هيئة الدواء يستقبل مدير الأسواق العالمية لشركة «روش» السويسرية

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور يورج روب، مدير الأسواق العالمية لشركة روش السويسرية، اليوم، بحضور الدكتور محمد سويلم، المدير العام للشركة بمصر.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون لسرعة إتاحة المستحضرات المبتكرة والحديثة، وتوطين تصنيعها محلياً، ومناقشة التطور التشريعي الذي تم بمصر في مجال تنظيم الدراسات الإكلينيكية، وما له من أثر إيجابي فيما يخص دعم توطين المستحضرات المبتكرة بمصر.

مشروعات الشركة للتوطين داخل مصر

وأشاد رئيس الهيئة بمشروعات الشركة للتوطين داخل مصر، وذلك من خلال عقد عدة شراكات إستراتيجية مع عدد من الشركات المحلية.

ومن جانبه، أعرب «يورج»، عن تقديره للدور الرقابي والدعم الفني الذي تقدمه الهيئة لمشروعات الشركة، والخاصة بتوطين صناعة مستحضراتها المبتكرة في مصر.

جهود هيئة الدواء

جاء الاجتماع استكمالا للجهود التي تتخذها هيئة الدواء المصرية، لتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات العاملة بالسوق المصرية، بهدف سرعة إتاحة الابتكارات والأدوية الحديثة للسوق المصري، وكذلك دعم توطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية المهمة.