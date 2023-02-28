«هيئة الدواء» توجه نصائح لمرضى الضغط حال إصابتهم بنزلات البرد

وجّهت هيئة الدواء رسالة لمرضي الضغط المرتفع حال الإصابة بأعراض البرد، وقالت هيئة الدواء إن تخفيف أعراض البرد يتطلب استشارة الطبيب بشأن مضادات الهيستامين، حيث أنها تساعد في إزالة الاحتقان، وأكثر أمانا من مزيلات الاحتقان، وتستخدم غالبا لعلاج الحساسية.​

وتابعت هيئة الدواء في بيان: «يمكن لمرضي الضغط المرتفع استخدام Guaifenesin: وهو طارد للبلغم ويساعد على التخلص من احتقان الجيوب الأنفية والسعال»، مشيرة إلى ضرورة ​استخدم بخاخ الأنف الملحي للتخلص من احتقان الأنف، والغرغرة بماء مالح دافئ، وشرب ماء دافئ مع عصير الليمون والعسل، أو استحلاب أقراص النعناع.​

علاج ارتفاع ضغط الدم وقت الإصابة بنزلات البرد

ونصحت هيئة الدواء مرضي الضغط المرتفع بأهمية الإكثار من شرب السوائل، لأنها تساعد على التخلص من البلغم والمخاط، مشددة على ضرورة الحصول على قسط وافر من الراحة، محذرة من الوصفات العلاجية التي يتم تداولها بين المواطنين.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

كما قدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وقالت الهيئة: «لابد من تقليل الملح، والإكثار من تناول الفاكهة والخضروات، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، والامتناع عن التدخين، وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم لابد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة».

وأضافت: «للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، لابد من الحد من الإجهاد النفسي، والفحص الدوري لضغط الدم، واتباع النظام الغذائي الصحيح، والبعد عن استخدام الكحول».