«هيئة الدواء» تصدر دليلا إرشاديًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم في المنزل

أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل الإرشادي المتعلق بارتفاع ضغط الدم، وعلاجه، وقالت هيئة الدواء إنّ مرض ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا، ويحدث بسبب الضغط المستمر على جدران الشرايين على المدى الطويل.

أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وكشفت هيئة الدواء في الدليل الإرشادي الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه أن أسباب ارتفاع ضغط الدم، غير معروفة تماما، ولكن هناك بعض العوامل التي تساهم في الإصابة بضغط الدم المرتفع، بينها الإصابة بالسمنة، وقلة النشاط البدني، والعادات الغذائية غير الصحيحة، والتدخين والعوامل الوراثية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وحددت هيئة الدواء أعراض ضغط الدم المرتفع: «الصداع - طنين الأذن - ضيق التنفس - الخمول - الكسل».

وحذرت هيئة الدواء من بعض الأدوية لمريض ارتفاع ضغط الدم، وهي أدوية نزلات البرد والإنفلونزا لأنها تعمل على ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية المسكنات تؤثر على وظائف الكلي.

ولعلاج ارتفاع ضغط الدم، لابد من التوقف عن العادات غير الصحية كالتدخين، وإنقاص الوزن، ويمكن علاج الضغط المرتفع في المنزل عن طريق ممارسة التمارين الرياضية البسيطة، وتقليل استخدام الكافيين، والتقليل من التعرض لتوتر والضغوط النفسية.

مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

كما قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وقالت الهيئة لابد من تجنب الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان، وضرورة التحقق من نسبة الصوديوم حتى لا تتعدى النسبة المسموح بها.

وطالبت هيئة الدواء المواطنين بالتواصل من خلال الخط الساخن، حال التعرض لأي طارئ، أو حال نقص أي نوع من العلاجات لحل المشكلة فورا والتواصل المباشر من قبل الهيئة بالمواطنين، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.