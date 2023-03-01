عاجل.. «التعليم»: لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2023

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أنّ ما تردد غير صحيح جملة وتفصيلا.

تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد، من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي moe.gov.eg، بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة، ليتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان، دون الحاجة لعقد امتحانات تجريبية، على أن يتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة.

وناشدت الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.