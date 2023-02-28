تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2022/2023.. اعرف الجدول والتفاصيل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2022/2023، المقرر بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، ليبدأ يوم 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء، على أن تبدأ المواد الأساسية من يوم الأحد 18 يونيو 2022.

تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2022/2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، اليوم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو 2023، ويستمر حتى يوم الخميس 13 يوليو 2023، على أن يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة 5 أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تتضمن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15%؜ أسئلة مقالية قصيرة، وتكون المستويات المعرفية مقسمة 30% للفهم و40%؜ للتطبيق و30%.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:

يوم الاثنين 12 يونيو 2023.. مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.. مادتا الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023.. اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.. اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023.. مادتا الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.. مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.. الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023.. الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.