جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي.. 7 أيام إجازة قبل التاريخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، لطلاب الشعبة الأدبية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد اعتماده رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي، لطلاب الشعبة الأدبية تبدأ يوم 12 يونيو 2023 وفقاً للجدول التالي:-

- تبدأ الامتحانات 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو المقبل امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الأحد 2 يوليو مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون من بنوك الأسئلة، مشيرا إلي أنه تم تدريب 50 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على أهمية صياغة أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي بصورة دقيقة وواضحة، كما أكد على أهمية سرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة، موجهًا مدير المركز القومي للامتحانات بالإعلان عنه على موقع الوزارة الأسبوع المقبل