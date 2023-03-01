الفائز في مسابقة الصوت الذهبي: اكتشفت موهبتي من خلال الآذان في المسجد

كشف عمرو سلام، الفائز بالمركز الأول بمسابقة الصوت الذهبي، عن تفاصيل اكتشافه في مجال الغناء والطرب، موضحًا أن موهبته في الإنشاد والغناء بدأت من «الآذان».

محمد عبد الوهاب وأم كلثوم

وقال عمرو سلام خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «دايمًا كنت أذهب للآذان في المسجد، ومن هنا، أخبرني الأصدقاء بجمال صوتي، وبدأت أحفظ واستمع كثيرًا لمحمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وساعدني ذلك كثيرًا».

الدراسة الأكاديمية

وأشار إلى أنه شارك العام الماضي في مسابقة الفنون، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحصل على المركز الثاني، وهذا الأمر شكل دافع كبير له، حيث اتجه للدراسة الأكاديمية.

حصل الفنان الصاعد عمرو سلام على المركز الأول

وشهد مسرح الجمهورية إعلان جوائز مسابقة الصوت الذهبي في نسختها السادسة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن، حيث حصل الفنان الصاعد عمرو سلام على المركز الأول، والفنانة الصاعدة أسما الدسوقي على المركز الثاني، والفنان الصاعد زياد أشرف بالمركز الثالث، فيما حصل على شهادة تقدير كلًا من عمر سعيد، إسراء عاطف، مصطفى محمود، ملك أيمن، عمرو عادل، رحمة ضاحي، ومي خالد.

جدير بالذكر أن مسابقة الصوت الذهبي، أعلن عنها خلال شهر أكتوبر الماضي للشباب من 18 إلى 38 سنة، وتقدم لها 118 متسابقا من 14 محافظة بينها: «شمال سيناء، قنا، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الأقصر، القليوبية، الجيزة، القاهرة، بنى سويف»، وتأهل للتصفية الثانية 46 متسابقا.