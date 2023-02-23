إعلان أسماء الفائزين في مسابقة «الصوت الذهبي» الاثنين

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن، حفلا لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة «الصوت الذهبي» في دورتها السادسة، والتي ينظمها الصندوق السادسة مساء الاثنين المقبل، على مسرح الجمهورية، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وكان صندوق التنمية الثقافية أعلن مؤخرا كواليس عمل لجان التحكيم في المسابقة ومشاركة النجمة سيمون والشاعر الغنائي عوض بدوي، مع لجنة تحكيم المسابقة في التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الذهبي.

لجنة تحكيم مسابقة «الصوت الذهبي»

تضمّ لجنة التحكيم، الموسيقار الكبير هاني شنودة، الفنان الكبير الدكتور أحمد ابراهيم، المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع، الدكتور علاء فتحي، الدكتور مصطفى محمد.

يذكر أنّ المسابقة بدأت عام 2015 في إطار خطة الصندوق لاكتشاف المواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة في الأحداث الفنية، تماشيا مع خطة الدولة فى الارتقاء بالذوق العام، وتوفير الفرص أمام المواهب الشابة لإظهار إبداعاتهم وضخ دماء جديدة في شرايين الحركة الغنائية، لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة لدى الشباب في ربوع الوطن كافة.