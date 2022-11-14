وكيل «شباب كفر الشيخ» يكرم أول وثاني الجمهورية في مسابقة «الصوت الذهبي»

كرَّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفائزين في مسابقة «الصوت الذهبي» وهما الطفلة ندى إيهاب المنسي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ «نصف القرآن الكريم»، وحمزة منير محمد، الحاصل على المركز الثاني بحفظ وتلاوة «ربع القرآن الكريم» الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي في حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة التي تمت في مدينة رأس البر برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكيل الوزارة يستقبل الفائزين

واستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، الفائزين وأسرهم، بمكتبه، صباح اليوم الاثنين، متمنيًا لهما إحراز المزيد من التقدم والنجاح، وحثهم على استمرار الاهتمام بحفظ وتجويد القرآن الكريم، ومتابعة تفوقهم في دراستهم، وذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.

تطوير وتنمية مواهب النشء والشباب

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذا الجيل يتمتع بفرصة ذهبية في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتنمية مواهب النشء والشباب سواء الرياضية أو الفنية وغيرها من أجل إعداد جيل مثقف واع يُدرك الفهم الصحيح ولديه القدرة على مواجهة الفكر بالفكر في ظل تحديات العصر والتطور المتلاحق.

جدير بالذكر، أن مسابقة «الصوت الذهبي» أُقيمت بمدينة رأس البر في شهر إبريل الماضي، بمشاركة محافظات «القاهرة، دمياط، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، مرسى مطروح، الغربية، الإسكندرية، شمال سيناء، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد».