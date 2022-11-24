«الثقافة» تمد فترة الاشتراك بمسابقة «الصوت الذهبي» للمواهب الغنائية الشابة

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمد فترة الاشتراك مسابقة الصوت الذهبي للمواهب الغنائية الشابة، في دورتها السادسة، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم، حتى الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، نظرا للإقبال على المشاركة.

طرق التقديم لمسابقة «الصوت الذهبي»

أكد هاني أبو الحسن، رئيس قطاع الصندوق، الحرص على تنويع طرق التقدم للمسابقة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المتقدمين، خاصة من أبناء المحافظات الحدودية والصعيد، عن طريق ملء استمارة المشاركة عبر الرابط الإلكتروني: من هــنــا

ويمكن التقديم عن طريق سحب استمارة الاشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية «أرض الأوبرا» بالجزيرة، أو منفذ بيع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

جائزة كبرى باسم صاحب فكرة الصوت الذهبي

قررت الدكتورة وزيرة الثقافة، تخصيص جائزة كبرى للمسابقة باسم مؤسس وصاحب فكرة المسابقة المطرب القدير الراحل محسن فاروق، تقديرا لدوره في تأسيس المسابقة، وكونه أحد فرسان الدفاع عن هوية مصر الموسيقية وتراثها، ومن الجيل الأول لفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن المسابقة موجهة للشباب الموهوبين، من 18 إلى 38 سنة، وسوف يتم الاختيار من بين المتقدمين على مرحلتين، الأولى: تقديم المتسابق أحد أعمال الموسيقى العربية، والثانية: تقديم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج، بالإضافة لقصيدة.