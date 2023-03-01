تفاصيل منحة الأزهر للموظفين.. منحة رمضانية قبل الشهر الفضيل (مستندات)

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بالموافقة على صرف مكافأة بواقع 1000 جنيه، لجميع العاملين في الجامعة الموظفين والعمال، نظرا للجهد المبذول والانتهاء من أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تصرف أول شهر رمضان المبارك 1444هـ.

منحة رمضان

وتضمّن قرار رئيس جامعة الأزهر، أنّ الصرف يشترط التواجد الفعلي خلال الفصل الدراسي الأول من أول أكتوبر 2022 وحتى 26 يناير، كما يتم الصرف من حساب صندوقي «الإجازة العالية والدراسات العليا بالجامعة».

جامعة الأزهر

وشمل قرار صرف منحة رمضان، أن يتم الصرف للمنتدبين الموجودين في الجامعة بنسبة التواجد خلال المدة المشار إليها والمحالين على المعاش، على أن يتم الصرف للحاصلين على موافقة بالعمل جزءا من الوقت مقابل نسبة من الأجر، بنسبة التواجد في العمل الفعلي، كما يتم الصرف للمرضي بأمراض مزمنة والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والعاملين المؤقتين، وتصرف للصبية بمبلغ 500 جنيه.

منحة شهر رمضان للعاملين بالأزهر

كما قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صرف مكافاة مقطوعة قدرها 1200 جنيه خصما على بند 3 نوع 14 مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022- 2023م للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها، من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، والمتعاقدين بنظام أجر اليومية «عاملات قاعات رياض الأطفال والمنتدبين بالمناطق الأزهرية».