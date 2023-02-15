محافظ بني سويف ورئيس جامعة الأزهر يتفقدان القافلة التنموية بقرية الحرجة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، القافلة التنموية الشاملة بقرية الحرجة التابعة لمركز ناصر التي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والجامعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والدفع بجهودها وأهدافها التنموية في مختلف الخدمات والمجالات.

القافلة تضم خدمات طبية وزراعية

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة، مكونات وأقسام وأنشطة القافلة الأزهرية التي سيستمر عملها على مدار 3 أيام، وتضم عددًا كبيرًا من الأطباء والصيادلة والإداريين الذين يقدمون خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة، لتقديم النصائح الزراعية لأهالي القرية، مشيرًا إلى أن القافلة تستهدف بجانب الكشف الطبي إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك، حيث تشمل التخصصات التالية: «الباطنة - أطفال - جراحة - جلدية - عظام - نساء - مسالك - أنف وأذن - كبد - رمد - تحاليل - صيدلية»، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري بالقرية.

كما تتضمن فعاليات القافلة الشاملة: «قافلة زراعية - ندوات توعوية - بحوث اجتماعية - امتحان محو أمية ، والتي شهدت مشاركة عدد من الجهات منها : مجمع البحوث الإسلامية - مجلس مدينة مركز ناصر - مديرية التضامن - مديرية الصحة - مديرية الشباب والرياضة - الهيئة العامة لتعليم الكبار»، بجانب الجهات الراعية: «مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - الهلال الأحمر المصري - شركة ايبيكو للأدوية - العامرية

محافظ بني سويف: تقديم كافة التسهيلات أمام القافلة

أكد محافظ بني سويف،أنه تم تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لتحقيق أكبر استفادة من القافلة التي هي نتاج تعاون مثمر مع جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال استراتيجية تم إعدادها منذ عامين، أسفر عنها أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي بمشاركة عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وأثني محافظ بني سويف، على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمميزة من جامعة الأزهر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية بجانب دورها الأكاديمي الرئيسي، مثمنا دور المجتمع المدني بجانب المشاركة المجتمعية للجامعات سواء كانت حكومية أوخاصة.