استشاري علم نفس: الطفل يتعلم السلوكيات من محيطه وليس متنمرا بطبعه

قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، إنه لا يوجد طفل متنمر بطبعه، إذ أنه ما هو إلا «اسفنجة» يمتص كل السلوكيات المتواجدة في البيئة المحيطة به، مشيرة إلى أن «التنمر» سلوك مكتسب ولا يمكن لطفل التنمر على غيره ولا يقدر قيمة الاستهزاء بالآخرين إلا في حالة مشاهدته نفس المشهد في محيطه.

أحد أشكال التنمر

وأضافت «شبانة»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن إيذاء الجار والنميمة والسخرية من ضعف وعجز أي شخص، فضلا عن الإسقاط بسبب إخفاق الطرف الآخر بأي شكل مثل الإخفاق التعليمي يعتبرا تنمرا: «إحنا ممكن في البيت نعمل حاجات غلط صغيرة جدًا ولكن الحاجات دي بتكبر في ذهن الطفل من غير ما ناخد بالنا».

الطفل «المتنمر عليه» يكون ضحية الوالدين

وأكدت استشاري علم النفس التربوي، على أهمية غرس قيم ومبادئ إيجابية لدى الطفل مثل احترم الأخر، مشيرة إلى أن الطفل «المتنمر عليه» يكون ضحية الأب والأم، إذ أنه من الضروري دعم شخصية الطفل لكي يكون لديه ثقة بنفسه كبيرة حتى لو كان الطفل يعاني من أي إخفاق سواء صحي أو تعليمي أو غيره.