كيف يتم رصد الانبعاثات الضارة؟.. «البيئة» توضح

كشف الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، عن كيفية رصد الانبعاثات الضارة بالبيئة، والحلول المطروحة للحفاظ على جودة الهواء.

قطاع النقل يُعد أحد المصادر الرئيسية لتلوث الهواء

وقال رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، إنّ قطاع النقل أحد المصادر الرئيسية لتلوث الهواء ومؤثر قوي جدًا على ظاهرة التغيرات المناخية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، أنّ مساهمة قطاع النقل في نسب التلوث بالقاهرة الكبرى تصل في بعض الأحيان إلى 26% من التلوث بالجسيمات الصلبة، موضحًا أنّ هذا رقم كبير، وكلما زادت الكثافة السكانية كلما زادت مصادر تلوث الهواء، كما أنّ حرق المخلفات أحد المصادر الرئيسية التي تؤدي إلى تلوث الهواء سواء مخلفات زراعية أو غيرها.

لدينا شبكة ضخمة لرصد تلوث الهواء

وواصل رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة: «لدينا شبكة ضخمة لرصد تلوث الهواء من خلال مجموعة معدات الرصد اللحظي للملوثات الأساسية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية من خلال معدات ترصد بشكل آلي دون تدخل بشري ونقلها من خلال منظومة اتصالات قائمة إلى وحدة البيانات الموجودة بجهاز شؤون البيئة».