اعتقال رئيس سكة حديد باليونان.. وقناة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل حادث القطارين

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إنّ السلطات اليونانية اعتقلت رئيس محطة تيمبي للسكة الحديد، بعد وقوع حادث تصادم قطار ركاب بآخر للبضائع في منطقة تيمبي قرب مدينة مدينة لاريسا شمال غرب العاصمة أثينا.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الضحايا بلغ 32 شخصًا و85 مصابًا بينهم 53 يتلقون العلاج بالمستشفيات و25 في حالة حرجة، مشيرا إلى أن قطار الركاب كان يقل 340 راكبًا، وتحرك من العاصمة أثينا وقبل وصوله إلى محطته الأخيرة بمدينة ثيسالونيكي اصطدم بقطار البضائع، لسبب رجحت المعاينة الأولية أنّه تقني أو خطأ بشري.

تهشم الثلاث عربات الأولى من القطار

وأوضح «بركات» أنّ الحادث أدى إلى تهشم الثلاث عربات الأولى من قطار الركاب، واشتعال النار بها، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الركاب إلى القفز من القطار، هربا من أن تمسهم النار.

فرق الإنقاذ وصلت بسرعة

وأشار إلى أنّ فرق الإنقاذ وصلت بسرعة وبذلت جهودها في إنقاذ البعض أو البحث عن مفقودين، موضحا أنّ وقوع الحادث في منطقة متسعة سهل وصول سيارات الإسعاف، حيث نقل المصابين والمتوفين، فيما واصلت قوات الإطفاء إخماد النيران في العربات المشتعلة، ما يصعب من مهمة رجال الإنقاذ في البحث عن عدد من الركاب العالقين حتى الآن، حيث لم يتسن لفرق الإطفاء تأكيد عدد المصابين أو سبب التحطم.