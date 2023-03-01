ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري اليونان إلى 36 قتيلا و85 مصابا

ارتفع عدد ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في اليونان إلى 36 شخصا، فضلا عن إصابة 85 آخرين، في أعنف حادث للسكك الحديدية في البلاد منذ عقود، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

خروج عجلات القطار من المسار

وقال مسؤول في الإطفاء، إنّ 66 مصابا نقلوا إلى المستشفى، 6 منهم في العناية المركزة، ووقع الحادث عندما خرجت عجلات القطار من المسار، متابعا أنّه أمكن رؤية عربات مقطوعة، تضررت بشدة من النوافذ المكسورة وأعمدة الدخان السميكة في الموقع، حيث كان رجال الإنقاذ يبحثون عن المزيد من الناجين.