حادث قطاري اليونان.. استمرار البحث عن ناجين ونقل 66 شخصا للمستشفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث قطاري اليونان، إلى 118 شخصا، بواقع 36 قتيلا و85 مصابا، فيما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطرة، وفق قوات الإطفاء والإنقاذ اليونانية، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة.

حادث قطاري اليونان.. تصادم في مدينة لاريسا

ووقع حادث قطاري اليونان، في مدينة لاريسا في وسط اليونان، حيث اصطدم قطار ركاب بقطار شحن وجهاً لوجه في اليونان مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 36 شخصًا على الأقل وإصابة 85 آخرين، حيث يعد أعنف حادث للسكك الحديدية في البلاد منذ عقود بعربات كاملة عن السكة.

وقال مسؤول في الإطفاء، إن 66 من المصابين إثر حادث قطار اليونان نقلوا إلى المستشفى، بينهم 6 أشخاص في العناية المركزة.

حادث قطاري اليونان وقع مساء أمس

واكد المسؤول أن حادث قطاري اليونان، وقع ليل مساء أمس عندما خرج قطار الركاب من نفق، وشوهدت العربات التي خرجت عن مسارها، والتي تضررت بشدة بسبب النوافذ المكسورة وأعمدة الدخان الكثيفة، في الموقع، حيث كان رجال الإنقاذ يبحثون عن المزيد من الناجين.

ووقفت عربة ركاب واحدة على جانبها على بعد 90 درجة تقريبًا من بقية القطار المحطم، بينما كانت العربات الأخرى التي خرجت عن مسارها تميل بشكل غير مستقر.

إجلاء 250 راكبا بسلام في حادث قطاري اليونان

وتم إجلاء حوالي 250 راكبا من إجمالي 350 إثر حادث قطاري اليونان، بسلام إلى سالونيك في حافلات، وقال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أوكونومو: أولويتنا الآن هي معالجة الجرحى والبحث عن المفقودين بين الأنقاض وتقديم الدعم النفسي لأقارب الضحايا من قبل علماء النفس المتجهين إلى مدينة لاريسا».

وكان القطاران يسيران على نفس المسار عندما اصطدم كل منهما بالآخر، وقالت وسائل إعلام محلية إن القطار غادر أثينا حوالي الساعة 7.30 مساء وقالت فرقة الإطفاء إنها أبلغت بالحادث قبل منتصف الليل بقليل وكان قطار البضائع مسافرا من سالونيك إلى لاريسا.