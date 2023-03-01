رابط موقع تكليف وزارة الصحة لتسجيل بيانات حركة أطباء مارس 2023

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للأطباء عبر موقع التكليف، معلنة بدء مرحلة تسجيل الرغبات لحركة تكليف أطباء مارس 2023، ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التكليف «الاحتياجات، والنطاقات الجغرافية لمحافظات السكن، والنطاقات الجغرافية للجامعات».

موقع تكليف وزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، كيفية تسجيل البيانات على موقع تكليف وزارة الصحة لحركة تكليف أطباء مارس 2023 من هنا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من حفظ البيانات بعد ظهور رسالة ثم الحفظ، ودونت وزارة الصحة والسكان عبر موقع تكليف الأطباء، بعض الملاحظات من بينها الآتي:

- عند وجود خطأ في الاسم: ابعت فاكس بصورة البطاقة وتوضيح نوع الحركة المرادة وهي حركة تكليف الأطباء مارس 2023، وتوضيح نوع المشكلة إذا كانت اسم خاطئ وتوضيح الدفعة والدور والجامعة وكتابة الاسم الخطأ والاسم الصحيح.

- وعند عدم وجود الاسم، على الطبيب التوجه إلى مكتب التكليف في 22 ش الفلكي بالقاهرة مصطحبا شهادة التخرج.

- سيتم فتح باب تسجيل البيانات مرة أخرى لمن لم يتم تسجيلهم خلال فترة التسجيل.

خط ساخن لاستقبال الشكاوى.. حركة تكليف أطباء مارس 2023

وتابعت وزارة الصحة عبر موقع التكليف، أنه حال وجود أي استفسار يرجي الاتصال على رقم 19468، وسيتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشكل مباشر والعمل على حل أي معوقات تواجه الأطباء خلال فترة التسجيل.