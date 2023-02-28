«الصحة» تكشف أعراض مرض السكري.. ونصائح مهمة للوقاية منه

قدّم الدكتور إيهاب نبيل، عميد معهد السكر، نصائح للوقاية من خطر الإصابة بمرض السكر، وأعراض مرض السكر عند الشباب، وطرق الوقاية من المضاعفات، موضحا أنّ الأعراض تتمثل في العطش الشديد، وكثرة التبول، والإرهاق، وتشويش الرؤية، والشعور بالجوع طوال الوقت.

أعراض مرض السكري عند الشباب

وأوضح نبيل، أعراض مرض السكر عند الشباب، في فيديو توعوي بثّته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، والتي تتمثل في «الإرهاق في القدمين، والإحساس بالتعب، وبط التئام القرح، والحكة في الفم»، لافتا إلى أنّه حال ظهور الأعراض، يجب طلب الرعاية والاستشارة الطبية بشكل عاجل.

طرق تشخيص مرض السكري عند الشباب

وعن طرق تشخيص مرض السكر عند الشباب، قال عميد معهد السكر بوزارة الصحة، إنّ هناك طرق متعددة لتشخيص أعراض السكر، من النوع الأول وتكون عن طريق عينات الدم، وتشخيص السكر من النوع الثاني تكون من خلال فحص مستوى الغلوكوز.

نصائح لوقاية الشباب من مرض السكري

وقدّم الدكتور إيهاب نبيل، مجموعة من النصائح لوقاية الشباب من مرض السكري، ومنها الحفاظ على وزن مثالي للجسم، وممارسة الرياضة، وتقليل تناول الأطعمة التي تحتوى على الدهون المشبعة، موضحة أنّ زيادة الوزن يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إمكانية التواصل مع الوزارة وطلب الرعاية الصحية المختلفة، وسيتم الرد مباشرة وتوجيه الحالات إلى الأماكن المخصصة لعلاجها.