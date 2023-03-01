القبض على 5 أشخاص خطفوا رجل أعمال في القاهرة لطلب فدية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص ومساومة أسرته على إطلاق سراحه، حيث تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتغيب شقيقه، مالك شركة كائنة بدائرة القسم.

وأضاف المبلغ أن نجل عمه تلقى اتصالا هاتفيا من المُتغيب على هاتفه الخاص وأخبره بقيام مجموعة من الأشخاص باحتجازه وطالبوه بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق حضر المتغيب وقرر تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص إدعى خلاله بحيازته قطعة أثرية وطلب منه لقائه لعرضها عليه لمحاولة بيعها مقابل تحصله على عمولة وأثناء لقائه بمحافظة الجيزة فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي انتحلوا صفة رجال شرطة واصطحبوه داخل الميكروباص واحتجزوه داخل أحد المباني وطلبوا منه مبلغ 5 ملايين جنيه.

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية أكد المتغيب أنهم أطلقوا سراحه بمنطقة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة تعرفه على المجنى عليه ولاعتقاده بثرائه اختمرت في ذهنه فكرة اختطافه ومساومة أهليته على دفع المبلغ المالي المشار إليه نظير إطلاق سراحه وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه إلا إنه اكتشف عدم قدرة المجنى عليه على دفع المبلغ المالي فقام بإطلاق سراحه.