ضبط صاحب شركة بتهمة خطف شخص في السلام.. خلافات مالية السبب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم "صاحب شركة تسفير عمالة" قاموا بإصطحاب (شقيق زوجها) لوجود خلافات مالية بين والد المُبلغة وصاحب الشركة بسبب قيام والدها بمطالبة الأخير بمبلغ مالى على خلفية عدم وفائه بتعهده بتسفير عدد من العاملين من بلدته لإحدى الدول العربية ولم يتمكنوا من العمل هناك فطالبه برد مستحقاتهم إلا أنه رفض – قام على أثر ذلك والد المُبلغة بمغافلته والإستيلاء على سيارته مقابل مستحقاتهم المالية .

فى وقت لاحق حضر شقيق المُبلغة "المجنى عليه" للقسم وإتهم صاحب الشركة المشكو فى حقه بإختطافه وإطلاق سراحه عقب ذلك ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمنطقة الهرم بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وتبين أنه (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ، مقيم بالجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب ، وعقب عثوره على السيارة ملكه أطلق سراحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.