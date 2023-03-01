 انتشال جثة شاب من مياه النيل بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه، وبتفتيش ملابسه تم العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي باسم «أحمد.ع.م»، في العقد الرابع من العمر، وبفحص الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.