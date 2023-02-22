انتشال جثة طافية على سطح بحر الجفاف في الفيوم

عثر أهالي الفيوم، على جثة شخص طافية على سطح المياه في بحر الجفاف بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وتجمع المارة، وأبلغوا الشرطة على الفور، والتي انتقلت برفقة الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، ونقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من أهالي بالعثور على جثة غريقًا طافيًا على سطح المياه ببحر الجفاف، بدائرة القسم.

انتشال جثة الغريق

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وقوة من قسم شرطة ثان الفيوم تحت إشراف المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، حيث انتشلت القوات جثة الغريق من وسط مياه البحر.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود مكثفة لحل لغز الواقعة

وتكثف قوات الشرطة، من جهودها، لتحديد هوية صاحب الجثة، وأسباب وفاته، وتحديد ما إذا كان شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وجرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.