عاجل.. ارتفاع عدد المباني المنهارة جراء زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 30 ألفا

ذكرت وسائل إعلام تركية، أنّ عدد المباني المنهارة جراء زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا وكانت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، تجاوزت 30 ألف مبنى.

أكثر من 90 دولة أرسلت الإمدادات والمساعدات إلى تركيا

وأضافت وسائل الإعلام، أنّ أكثر من 90 دولة أرسلت الإمدادات والمساعدات وفرق الإنقاذ للمساعدة على رفع أثر زلزال شرق المتوسط المدمر.

وضرب زلزال تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 51 ألف قتيل وإصابة أكثر من 123 ألف جريح، وتبعه هزّات ارتدادية عديدة تسببت في خروج ملايين من السكان من منازلهم وإيوائهم داخل خيم وسفن سياحية.