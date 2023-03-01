«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي في الغربية لسرقة بوابات المقابر

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، قيام 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، بأسلوب «كسر الأقفال»، مستخدمين 2 مركبة «توك توك» دون لوحات معدنية.

القبض على التشكيل العصابي

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، 2 سلاح أبيض «مطواه»، 2 مركبة «توك توك»، الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

وأوضحت أنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 6 وقائع بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وأرشدوا عن كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.