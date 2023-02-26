اعترافات تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية

«كنا بنضحك عليهم ونفهمهم انهم كسبوا فلوس بس عشان ياخدوها لازم يبعتوا مصاريف إدارية وبتكون مبالغ كبيره وبناخدها احنا لينا»، هكذا بدأ أحد المتهمين بالنصب والاحتيال علي المواطنين بالقليوبية أقواله أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وأوضح متهم آخر اتخذوا أكثر من طريقة للنصب على المواطنين إحداها طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا لذلك النشاط الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

بالانتقال والفحص تبين قيامهم بذلك النشاط عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجنى عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمصاريف إدارية لتمكينهم من الحصول على الجائزة.

45 واقعة نصب بنفس الأسلوب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم مبلغ مالى ، 20 هاتف محمول ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين واقتسام حصيلتها فيما بينهم، وارتكابهم عدد (45) واقعة نصب وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

عن عقوبة النصب والاحتيال قال المحامي«سميرعبدا لعظيم» إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف عبدالعظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».