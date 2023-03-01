تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقليوبية

قضي قاضي المعارضات، بتجديد حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال البيانات البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة لورود إخطار لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

بالانتقال والفحص، تبين قيامهم بذلك النشاط عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجني عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمصاريف إدارية لتمكينهم من الحصول على الجائزة.

عدة وقائع بنفس الأسلوب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مبلغ مالي، 20 هاتفا محمولا، واعترفوا بارتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين وهي (45) واقعة نصب، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

عن عقوبة النصب والاحتيال قال المحامي، سمير عبد العظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».