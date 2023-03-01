رجل يعثر على رسالة داخل زجاجة في البحر بأستراليا.. كتبتها طفلة قبل 808 أيام

رسالة عمرها أكثر من عامين، عثر عليها رجل أثناء الاستمتاع بمياه شاطئ مورايس بخليج جيرفيس في أستراليا، حيث كان يجلس على قاربه، وفوجئ بزجاجة صغيرة بداخلها ورقة، ليعيش لحظة من السعادة، ولن ينساها طوال حياته.

كان الأسترالي سكوت جوترسون، يسبح في الشاطئ، وعثر على زجاجة مُغطاة بأصداف البحر، بداخلها رسالة ورقية، فحملها وبقيت معه حتى عودته إلى المنزل، ليكتشف أنها رسالة من فتاة صغيرة، كانت تبلغ من العمر 10 سنوات حين كتبتها، وسبحت الرسالة في البحر لمسافة 300 كيلومتر.

قال «جوترسون»، حسب منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»: «لم أصدق عيني عندما رأيت الزجاجة بداخلها الرسالة، وانتظرت حتى وصلت إلى المنزل، ولعبت مع عائلتي لعبة التخمين، لمعرفة مكان إلقاء الرسالة ومحتواها».

محتوى الرسالة: «أنا فيكي وعمري 10 سنوات»

محتوى الرسالة، كتبته طفلة صغيرة تدعى «فيكي»، إذ ذكرت أن والدها يعمل في البحرية، وهو من سيلقي بهذه الرسالة في البحر، ومر على الرسالة 808 أيامً، وكان محتواها: «عمري 10 سنوات وتاريخ اليوم، هو 4 ديسمبر 2020، الذي يسبق عيد ميلاد والدي، ويوم ميلادي 30 سبتمبر 2010».

«جوترسون» يتواصل مع صاحبة الرسالة

كتبت «فيكي» اسمها وعنوانها ورقم هاتف أسرتها داخل الرسالة، ومن خلال المعلومات المتاحة، استطاع «جوترسون» التواصل مع أسرة الطفلة، ولم تصدق «فيكي» أنه عثر على الرسالة، بعد أكثر من عامين على إلقائها، واتضح أنهما يعيشان حاليًا في مدينة جيرينجونج الأسترالية، واتفق معهم على مقابلتهم في عيد الفصح «القيامة» لإعادة الرسالة إليهم.