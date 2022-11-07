بأعلام مصر على وجوههم.. سياح البحر الأحمر يوجهون رسالة حب لـ«المحروسة»

نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر فعاليات يوم في حب مصر، تزامناً مع توافد ضيوف قمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بمشاركة السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة والذين رسموا أعلام مصر على وجوههم مرددين هتافات «بنحب مصر»، حاملين علم مصر ورقصوا على أنغام الأناشيد الوطنية.

رسالة في حب مصر

وأوضح نبيل حسين، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات، أن فكرة ََالفعاليات «في حب مصر» جاءت تزامنا مع توافد نزلاء السياحة على الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر ورفع أعلام مصر على شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية.

نزلاء الفنادق شاركوا في الفعاليات رافعين علم مصر

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نزلاء الفنادق من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية شاركوا في الفعاليات على أنغام الموسيقى والأناشيد الوطنية في السماعات الداخلية حاملين أعلام مصر.

وأكد أن السياح الأجانب حرصوا على تقليد العاملين في القطاع السياحي بطلاء وجوههم بأعلام مصر وتبادل عبارات في حب مصر «we love EGYPT».

توافد آلاف السائحين

ومن جانبه، أشار ايهاب شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالبحرالأحمر، بتوافد الآلاف من السائحين الأجانب يوميا إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر عبر عشرات رحلات الطيران السياحية التي تشهد ارتفاعا في معدلات الوصول تزامنا مع بدء فعاليات قمة شرم الشيخ والتي تشهد حضورا عالميا.