جزار يدشن مبادرة لبيع اللحمة البلدي بـ200 جنيه في أسيوط.. «صور»

دشن علاء محمد، جزار، مبادرة لتخفيض أسعار بيع اللحوم البلدية بقرية عواجة التابعة لمركز ديروط شمالي محافظة أسيوط، حيث يقوم ببيع كيلو اللحمة بـ200 جنيه فقط، بعدما وصل سعرها في السوق لـ270 جنيهًا.

ولقيت المبادرة التي أطلقها الجزار برفقة أشقائه الذين يعملون بتلك المهنة، إقبالا وترحيبا كبيرا من المواطنين وأهالي القرية، الذين قاموا بالشراء من تلك الجزار الذي قرر التخفيف عن كاهل المواطنين.

سعر الكيلو 200 جنيه

وقال علاء محمد، الجزار وصاحب المبادرة في تصريحات له، إنه قرر أن يطلق مبادرة مع أشقائه لبيع كيلو اللحمة البلدي بسعر 200 جنيه؛ للتخفيف على المواطنين بعدما تخطي سعرها 270 جنيهًا في السوق؛ حتى يستطيع البسطاء شراءها بالسعر المناسب ، مشيرًا إلى أن المبادرة التي أطلقها بالقرية شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي الذين توافدوا من مختلف انحاء القرية لشراء اللحوم بسعر مخفض واللحمة امامهم طازجة.

التخفيف عن المواطنين

وأضاف صاحب مبادرة تخفيض سعر كيلو اللحمة البلدي، أنه يقوم بالذبح كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع ويتم ذبح الماشية البلدي أمام الأهالي الذين أصبحوا يأتون من كل مكان في القرى المجاورة لكي يحصلوا على اللحمة بسعر مخفضة.