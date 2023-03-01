انطلاق حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية في مطروح السبت

أعلن الدكتور سعد الحويلي مدير عام الطب البيطري بمحافظة مطروح، انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، بدءا من 4 مارس الجاري؛ بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية علي مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة مطروح.

تحصين المواشي من الأمراض

ووجهت محافظة مطروح إلى جميع رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع الإعلان عن الحملة مع تعريف المربين بها وتوعيتهم بأهمية تحصين ماشيتهم من خلال هذه الحملة القومية للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض مما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

التحصين في الوحدات البيطرية

وأوضح مدير عام الطب البيطري بمحافظة مطروح، أن الحملة تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر علي مدار شهر في جميع الوحدات البيطرية على مستوى مدن وقرى المحافظة مع توافر جميع اللقاحات والتحصينات اللازمة ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع.

تنمية الثروة الحيوانية في مطروح

وذكر مدير عام الطب البيطري، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ لجميع الأطباء والعاملين في جميع الوحدات البيطرية لإنجاح أعمال الحملة وتحصين جميع الحيوانات المستهدفة بالمحافظة وتحقيق الأهداف القومية المرجوة منها، بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية في مطروح والعمل علي تنميتها، مع توعية المربيين حول جميع الأمراض وطرق الوقاية منها.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح تشتهر بأغنام البرقي والماعز البرقي والابل الصحراوية بجانب الأبقار في سيوة والحمام.