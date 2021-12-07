أسعار الموبايلات في مصر 2021.. تبدأ من 379 جنيها

يبحث الكثيرين عن أسعار الموبايلات في مصر 2021، خاصة بعد إعلان الغرف التجارية زيادة الأسعار ما بين 8 إلى 20%، في العديد من العلامات التجارية المختلفة ما بين هواتف الآيفون والسامسونج.

وتزامنًا مع اقتراب موسم رأس السنة، تقدم عدد من المواقع التجارية عروض لبيع الهواتف بأنواعها المختلفة، والتي تراوحت أسعارها ما بين 379 جنيها إلى 33 ألف جنيه، حسب الإمكانيات والبرامج والتطبيقات التي تتواجد في الهاتف.

أسعار الموبايلات في مصر

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار الموبايلات في مصر 2021، بحسب ما ذكر في المواقع الرسمية لماركات العالمية للهواتف الذكية، والتي تراوحت ما بين 379 جنيهًا، ووصلت حتى 33 ألف جنيه مصري، وذلك في السطور التالية:

أسعار موبايلات آيفون 2021

تعتبر العلامة التجارية آيفون هي الأعلى من حيث السعر، إذ تراوح سعر هواتف الآيفون ما بين 5 إلى 33 ألف جنيه، كالآتي:

- موبايل ابل آيفون 6S بتطبيق فيس تايم بسعر 5100 جنيه.

- آيفون 7 بلس مع تطبيق فيس تايم من ابل بسعر 5,950 جنيه.

- موبايل ايفون اس اي من آبل بسعر 10,900 جنيه.

ابل آيفون XR بسعر 12 ألف جنيه.

هاتف ابل آيفون 11 برو ماكس بسعر 19,930 ألف جنيه.

موبايل ابل آيفون 12 برو ماكس بسعر 24,500 جنيه.

موبايل آيفون 13 Pro Max، 256 بسعر 28,400 جنيه.

موبايل ايفون 13 1 برو تيرابايت لون ذهبي بسعر 33,740 جنيه.

أسعار موبايلات اوبو 2021

موبايل اوبو A15 بسعر 2650 جنيه.

موبايل اوبو A94 بسعر 5385 جنيه.

موبايل اوبو رينو 5 بسعر 6888 جنيه.

موبايل اوبو رينو 5 5g بسعر 7799 جنيه.

موبايل اوبو رينو3 بسعر 6499 جنيه.

أسعار موبايلات هواوي 2021

هواوي Y5p بسعر 1725 جنيه.

موبايل هواوي نوفا 7SE بسعر 6999 جنيه.

هواوي نوفا 5T بسعر 6666 جنيه.

هواوي P30 برو بسعر 19300 جنيه.

موبايل هواوي ميت 20 بسعر 26,28 ألف جنيه.

أسعار موبايلات نوكيا 2021

وجاءت أسعار موبايلات نوكيا، الأقل من حيث الأسعار، إذ بدأت الأسعار من 379 جنيها:

ـ وجاءت موبايل نوكيا 105 ثنائي بسعر 379 جنيهًا.

نوكيا 130 سيريز 30 بسعر 555 جنيهًا.

موبايل نوكيا C1 بسعر 1200 جنيه.

موبايل نوكيا 3.4 بسعر 2290.

موبايل نوكيا 5.4 بسعر 2290 جنيها.

موبايل نوكيا 8.3 بسعر 7599 جنيها.

أسعار موبايلات سامسونج 2021

وتبدأ أسعار الموبايلات من العلامة التجارية ساموسنج من 2780 جنيه، وتصل إلى نحو 20 ألف جنيه:

- سامسونج جالكسي M12 بسعر 2780 جنيها.

- موبايل سامسونج جالاكسي A22 بسعر 3549 جنيها.

- موبايل سامسونج جالكسي A52s بسعر 7,969 جنيها.

- هاتف سامسونج جالاكسي Z فليب 3 بشريحة واحدة وشبكة الجيل الخامس 5G بسعر 16,505 جنيه.

- موبايل سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بسعر 18,190 جنيه.

- موبايل سامسونج جالاكسي S21 الترا بسعر 20.584 ألف جنيه.